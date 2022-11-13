距離九合一選舉的投票日僅剩13天，身為前高雄市長子弟兵的林鼎超投入第四選區（三重、蘆洲）的新北市議員選戰，雖然有新北市長侯友宜以及韓國瑜等兩位黨內大咖力挺，但他目前民調仍處於當選邊緣；林鼎超指出，自己希望能定位為關心青年議題的議員，希望未來能移植在高雄市青年局推動政策的經驗到新北市，輔導青年在三蘆創業、提高就業機會。

林鼎超表示，雖然有很多年輕人住在三重、蘆洲，但他們平時卻在台北市上班，因此自己未來希望關注在青年就業、創業的部分，首先希望加強招商引資，吸引更多的企業來三蘆地區開發展扎根，政府方面也應該要提出相當的補助，例如說辦公空間、稅務減免等等，這些都是新北市政府還可以努力的方向。

林鼎超提到，自己想要從創業補助以及創業基金開始下手，希望能將過去自己擔任高雄市青年局長所推動的政策移植來新北市；他說，在高雄市時有推出過實習補助計畫，由於大部分的中小企業比較沒有經費，也擔心實習生一實習完就會離開，因此對實習生的培養計畫大多興趣缺缺，但問題是多大學生都需要實習，因為他們也還沒有確定未來的職涯方向。

他指出，所以當時就先從輔導大學生跟企業媒合實習生開始著手，先篩選出開業5年以上的合法公司、納稅正常等中小企業進行合作，只要這些符合條件的公司願意招募實習生，實習生的月薪由政府以及業主各出一半，而為了避免納稅錢遭濫用，業主必須在實習生實習結束後提交報告給政府，說明教了實習生那些技能、實習生的表現狀況等。

林鼎超強調，若能成功將補助計畫成功移植到新北市，配合議會有編列相關預算，將有助於提高新北市的就業率。

另外他也提到青農政見，林鼎超認為台灣很多農產品其實都很好，但多數欠缺新點子來包裝，日前到侯辦的青年基地時，看到很多青農努力在為自己家鄉的農產品做出改變，政府可以幫助青農把農產品提升附加價值，未來甚至可以走向國際，讓更多人看見台灣優秀的農產品。

林鼎超指出，但政府也需要提出誘因讓青年願意返鄉接手農業，否則若是缺乏新血加入，在缺少新的行銷觀念的情況下，好的產品依然很難被國際看到。