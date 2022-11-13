選戰進入倒數2週，國民黨苗栗縣長候選人謝福弘近期在各鄉鎮密集展開車隊拜票行程，除了針對老人照護、醫療資源的提升提出規劃之外，13日更為苗栗的未來，針對學生就學的負擔提出營養午餐、課後輔導和教科書三項支出，由縣政府負擔的三免政策，讓父母育兒減少壓力，在苗栗教養孩子更安心。

謝福弘表示，少子化已經是國安問題，社會進化快速，年輕父母面臨工作壓力，除了未來的青年住宅，如何讓年輕父母「減壓」安心生養下一代很重要。謝福弘推出三免政見，確保未來讓家長安心生、安心養，讓苗栗對年輕父母的育兒及教育更有保障。除了三免政策，謝福弘也提出三節老人禮金政策，每節每人發1200元，帶動經濟循環，也讓阿公阿婆可以惜孫，促進家庭和樂。

謝福弘表示，近期車隊穿梭在各鄉鎮與民眾互動，感受到民眾有高度的期待與回應熱度，和民調呈垷截然不同，顯示是基層有沉默螺旋的氛圍，加上選戰倒數兩週，一定有出現許多令人瞠目結舌的奧步或耳語操作，但謝福弘也感受到大部份鄉親有共識，會選出禁得起檢視，清清白白，有專業行政歷練的縣長候選人領導苗栗。

謝福弘表示也將把握所有競選時間，持續勤走基層，把握所有拜票與說明政見的機會，許縣民一個真正的「苗栗幸福home」。