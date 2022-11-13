中國近日宣佈放寬新冠限制措施後，全球都在關心中國何時結束清零政策，讓經濟可以迅速恢復，希望能有助於緩解全球經濟衰退。根據外媒對多位經濟學家調查預測，中國重新開放的時程最快將落在明年4月，亦即第2023年的第2季度，而最慢可能得等到2024年。

大陸國家衛健委日前發佈疫情防控20條措施，包括對密切接觸者的「7+3」縮減為「5+3」，並取消「次密接」與入境航班熔斷機制，縮減登機前核酸檢測有效時間與放寬入境隔離時間等等。

據外媒引述針對23位經濟學家的調查顯示，近半數受調查者認為，中國在2023年第2季度可能結束清零政策，時間點在3月初舉行人大、政協兩會之後。另外7名專家則預估要等到7至9月才重新開放。還有2名經濟學家預測要等到2024年的某個時間點政策才會發生改變。評估的關鍵在於中國何時開始減少對消費和投資造成壓力的限制措施。

《德國之聲》引述彭博首席經濟學家舒暢（Chang Shu）的報告指出，中國開始轉向與病毒共存後將釋放大量需求，在接下來的一年裡推動GDP增長高達1.6個百分點，其中交通、酒店和零售業的增幅最大。她補充說，即使放鬆新冠規定，經濟仍將面臨來自房地產低迷和外部需求減弱的強大阻力。如果下半年取消清零政策，2023年的增長率應會從今年的3.5%回升至5.7%。

報導說，中國國內旅遊、私人消費和商業活動需要更長的時間才會重回正軌，原因是中國在放鬆限制措施後可能面臨一大波感染和死亡。根據台灣、澳大利亞和新西蘭的經驗，儘管疫苗接種率高而且都曾爆發過疫情，在放鬆限制的一段時間內仍出現感染潮和死亡人數迅速上升的情況。而面臨「免疫缺口」的中國情況可能更糟。若死亡率上升到與澳大利亞相當的水平，死亡人數將超過80萬人，而短時間內的大規模死亡可能嚇壞民眾，並導致各地政府暫時撤回開放措施。

在大陸宣佈鬆綁防疫政策的同時，疫情卻再次升溫。中國衛健委週六通報，過去24小時共新增11773例感染病例，其中包括無症狀感染10351例。

目前中國各地民眾要進入超市、辦公大樓和其他公共建築必須出示陰性檢測結果，一些地區關閉了學校，人口數百萬或上千萬的城市仍動輒進行大規模核酸檢測。有些到外地出差的人士返家時遇上封控，被迫長期滯留在外地，幾經周轉仍無法返回北京，最後選擇去韓國，然後通過境外回京隔離。民眾為此感嘆道：「原來兩點之間，最近的距離不是直線」。