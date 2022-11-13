台東地檢署攜手檢警調今舉行「原來就是要反賄」誓師記者會。（蔡旻妤攝）

地方公職人員選舉選情白熱化，為強化台東縣查賄、反賄，台東地方檢察署檢察長戴文亮邀集轄區檢察、警察、調查、移民及政風機關，今天舉辦「原來就是要反賄」誓師記者會。另因東部人力吃緊，花蓮高分檢也加派人力進駐台東縣蘭嶼及綠島查賄。

台東地檢署攜手檢警調今舉行「原來就是要反賄」誓師記者會。（蔡旻妤攝）

由伊濘文化健康站帶來原住民舞蹈為活動揭序，隨後由達魯瑪克部落耆老祈福，象徵乾淨選風與查賄順利。最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署花蓮檢察分署檢察長洪培根、台東縣警察局長葉超鴻、法務部調查局台東縣調查站主任謝雯欽、內政部移民署南區事務大隊台東縣專勤隊隊長黃志明、台東縣政府政風處長余世銘出席共襄盛舉。

台東地檢署攜手檢警調今舉行「原來就是要反賄」誓師記者會。（蔡旻妤攝）

台東地方檢察署檢察長戴文亮率領台東地區檢、警、調、移、政風等機關首長宣讀反賄選宣言「不買票，不賣票。反賄選，斷黑金。乾淨選風，美麗台東！」點放舊時原住民用來嚇阻入侵敵人用的竹筒炮，展現查賄決心。

洪培根致詞時提及，因東部人力吃緊，花蓮高分檢將指派2名二審檢察官選前進駐綠島、蘭嶼， 首創以一、二審團隊合作共同辦案方式，讓離島鄉親看見地檢署查賄作為及決心。

台東地檢指出，距離投票日僅 13 日，台東地檢查賄團隊持續接獲選舉不法情資，迄今已立案調查 130 件，戴文亮鼓勵民眾勇於檢舉，台東地檢秉持「有聞必查、有據必辦」的態度，持續不懈，完成選舉查察工作。

邢泰釗特別期勉檢調團隊，以成功查賄作為反賄選的最好宣傳，讓台東民眾感受到檢察官維護選舉公平的決心，也讓候選人能夠專心以政見爭取選民認同，不能、也不敢以賄選的方式投機取巧，期許全民共同建構公平選舉秩序。