新北某社區大樓一名鍾姓保全利用值勤機會尾隨女住戶小家（化名），將她強行推到安全梯間，並壓她在牆上撫摸胸部，鍾男事後還傳訊問小家「我真的好想要一次的機會」、「可不可以就一次機會」，嚇得小家告知社區總幹事並報警處理；法官依犯強制猥褻罪，判處鍾男有期徒刑10月，全案可上訴。

據判決書指出，鍾男為新北市五股區某社區大樓之保全人員，於去年2月25日上午9時許，鍾男先用通訊軟體LINE通知小家至社區大廳向其拿取物品，待小家在大廳處取得物品後，鍾男尾隨其後，強行將小家推進安全梯間內，並將其壓在牆上，徒手撫摸小家胸部，強制猥褻得逞。

鍾男坦承有與小家共同進入安全梯間等事實，但矢口否認有何強制猥褻犯行，辯稱跟小家是好朋友，案發當天他心情低落，只是想找小家聊天，有稍微扶住她的手臂帶她進入安全梯間，沒有強行推她，且有問她能不能給我一個擁抱，不過對方拒絕，所以只有跟她閒聊，並沒有摸她胸部，也沒有把她壓在牆上。

法官勘驗兩人對話紀錄，鍾男於案發當日，曾傳訊給小家「對不起……我真的忍不住」，小家故意問他「你是喝酒了嗎，身上為什麼有酒味」，他則辯稱是「用酒精去漬」，又回「對不起，我真的好想要一次的機會…真的好想好想…」、「可不可以就一次機會，不要拒絕我…我也不會打擾你，好不好」等語，小家當日即未再予回應，並告知丈夫及社區總幹事，而鍾男也被革職。

法官檢視大樓內之監視器錄影畫面，可見案發當時小家確係遭鍾男以強制力「推」入安全梯間，法官認為雙方僅為一般認識關係，並無交往、曖昧之情，審酌鍾男身為社區之保全人員，應保護、維護住居安全，竟為滿足一己私慾，利用值勤機會對小家為強制猥褻行為，侵害其性自主決定權，造成小家身心受創，且鍾男犯後矢口否認犯行，甚至當庭指責小家欲藉由提起告訴獲取利益，態度未見悔意，依犯強制猥褻罪，判處鍾男有期徒刑10月，可上訴。