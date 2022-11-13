既然換了新的又大、畫質又升級的新電視，當然少不了一組新的音響來打造劇院般的影音效果，近年電視品牌都會推出與自家電視配合的Soundbar，尤其現今新型的電視已經可以讓面板發出聲音，因此假如配合更佳的Soundbar音響組合的話，即更能發揮其音響效果，而且Soundbar並不像一般音響般規劃排列位置，不僅能輕鬆就達到像在電影院般看電影的包覆感，更能沉漫式體驗在完美的影音體驗當中。

全國電子推薦三星11.1.4 藍牙家庭劇院聲霸，5萬4900元。（全國電子提供）

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全國電子就表示，因著Soundbar比起一般音響組合便宜，更不需繁雜規劃，輕鬆擺放在電視前方下面，即能發出與影片中對應的音效，因此對於居住空間較小的家庭來說，無疑是最佳又好入手的選擇，因此整體業績較去年相比有兩位數的成長之餘，同時也隨著購買高單價電視的客群越來越多，高單價的Soundbar銷量也跟著提升近10%。

燦坤推薦PHILIPS 5.1.2聲道全景聲微型劇院組，原價2萬4900元，會員價2萬2900元，登錄送藍芽喇叭。（燦坤提供）

而燦坤也觀察到因受疫情影響，Soundbar近幾年隨之銷量也有著高度成長，今年仍有相當高的成長幅度，而顧客消費的方向轉往多件式、全景聲劇院等高品質一次購足商品，而且還有不少品牌推出買電視送、或推出加價購Soundbar的優惠，因此Soundbar也開始變得廣受消費者歡迎。

神腦國際推薦好入手的Panasonic 藍芽無線家庭劇院，定價1萬1900元，促銷價8990元。（神腦國際提供）

神腦國際推薦推薦三星3.1.2 聲道藍牙家庭劇院聲霸Soundbar，定價2萬5900元，促銷價1萬7990元。（神腦國際提供）

神腦國際則認為，因為近年電視外型設計得越來越薄，聲音的表現可能受限，而消費者也不僅想要滿足視覺的享受，更要求劇院級的饗宴，因此配合超纖薄的電視，以及室內空間擺設的受限，將多聲道喇叭整合在一起的長型單件式喇叭Soundbar就因此而生，有效改善消費者的聽覺體驗，又不須繁雜的佈線，可是近年來很夯的影音商品，消費者可在購買電視的時候，同時購買能與其配合的Soundbar商品，以最佳的設備，來體驗最佳的視聽體驗。