台鋼雄鷹13日在澄清湖棒球場與中信兄弟進行比賽，這也是台鋼隊史首次對外賽，吸引超過4千名球迷進場觀賽，不過前兩局打下的領先分數因保送、失誤花光，最終以2比4落敗。

台鋼首局靠著對手失誤、2支安打及高飛犧牲打先馳得點，2局下再因投手犯規攻下第2分，不過接下來就沒能再進帳分數，3局上1出局壘上有人後守備又發生失誤，讓兄弟單局猛攻10人次攻下4分超前，最終台鋼就以2分差吞敗。

台鋼先發投手黃紹睿投2.1局用40球，投出2次三振、1保送，被敲2支安打、失2分（1責失），第2任投手陳翊瑄僅投0.2局用28球，投出2次三振、2四壞球保送、1觸身球，被敲1支安打、失2分。不過接下來登板的鄧佳安、黃勃睿、曾品洋及謝葆錡都沒有再丟分。

接下來台鋼還將與統一獅、富邦悍將、味全龍交手，除了利用這5場自辦賽驗收球員秋訓的成果，同時也能藉此觀察他隊球員，做為年底擴編選秀參考依據。

針對即將到來的首次擴編選秀，統籌教練林振賢也已有鎖定人選，沒有特並是哪個位置，只要符合隊上需求、可以選的就會選，他也指出台鋼現在較欠缺的是長打型打者，有不錯的好投手也都可以挑，「畢竟好投手不嫌多。」