黑道招待所事件爭議延燒，日前又爆發警政署政風主任及承辦該案的檢察官2年前也曾進入該招待所的醜聞。媒體人黃揚明今(13日)在臉書揭露，有警界人士向他爆料，警政署政風室正在調查警察大學校長陳檡文案，另一位檢察官承辦郭敏哲地下匯兌案，這2人都很認真想查辦真相，沒想到卻被爆料進入黑道招待所，有人懷疑是為了把查案的強度降低，避免更多警界內鬼曝光，令他直呼「這案子水真的很深...就繼續看下去吧！」

「黑道招待所事件捲入檢察官竟是為了掩護更多高階警官？」黃揚明指出，有警界人士向他爆料，為什麼是爆料這2位？警政署政風室正在調查警察大學校長陳檡文案，另一位檢察官承辦郭敏哲地下匯兌案，這2人都很認真想查辦真相，沒想到卻被爆料，有人懷疑是為了把查案的強度降低，避免更多警界內鬼曝光。

黃揚明表示，雖然對這樣的說法存疑，畢竟2人也確實到了黑道經營的招待所去飲宴、唱歌，即使事先不知情，也該提高警覺，既然被人抓到了小辮子，那就只能任人宰割了。「總之，這案子水真的很深.....就繼續看下去吧！」