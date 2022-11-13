四年一度的世足賽即將在下周日（20日）正式開幕，不少民眾都準備在家與親朋好友一同觀看比賽，加上年底消費優惠促銷推動下，同時帶動了大尺寸電視的換購潮，而且明顯消費者的預算也較以前高，綜合三大3C家電通路來說，目前以65吋左右的尺寸最受歡迎，就連過往較高價的QLED、OLED等機型，銷售也越來越熱絡，因此此次趁著世足賽前，推薦一波下殺大電視，讓消費者能趁機換更大尺寸、畫質更佳的電視來看世足賽。

全國電子推薦三星75型QLED量子電視，市價8萬4900元，實體門市享特價，7萬2900元有找即可入手。（圖／全國電子提供）

全國電子推薦LG 65型OLED evo極緻系列，市價11萬4900元，實體門市享特價，9萬4900元有找即可入手。（圖／全國電子提供）

燦坤推薦高端款的SONY 75型4K 全陣列LED智慧連網顯示器，會員價8萬9900元，燦坤獨家送電陶爐或藍牙揚聲器好禮二選一，27日前註冊送真無線藍牙耳機WF-L900。（圖／燦坤提供）

燦坤推薦入門款的PHILIPS 75型4K安卓智慧聯網顯示器，原價5萬9900元，會員價3萬3888元。（圖／燦坤提供）

神腦國際推薦PHILIPS 50型 4K Android 顯示器，定價1萬8900元，促銷價9999元。（圖／神腦國際提供）

因著世足賽的畫面，都是在明亮的綠草地上，快速地進行足球比賽，因此電視的畫質也相當講求，而對於想要趁這時候換電視的消費者來說，全國電子就建議民眾選購時可多注意面板的種類，像有較高預算的就可考慮畫質較好的OLED、QLED、Mini LED，另外還有內建的晶片處理器，以目前來說最熱門的三大品牌來說，三星、LG、Sony都有內建可提升畫質的晶片處理器，把原本較低畫質的畫面，能提升至接近電視能達到最高的畫質需求，因此消費者不用擔心就算平常看電視畫質不夠好的問題。

神腦國際推薦Samsung 55型 Crystal UHD電視，定價2萬9900元，促銷價2萬5900元。（圖／神腦國際提供）

全國電子推薦LG 55型QNED量子點一奈米4K電視，市價4萬2900元，實體門市享特價，3萬5900元有找即可入手。（圖／全國電子提供）

燦坤推薦高CP值款的LG 75型一奈米4K電視，原價7萬9900元，會員價6萬4900元，燦坤獨家送壁架LSW440B及LG藍芽耳機。（圖／燦坤提供）

另外，神腦國際也提醒消費者，如果想選購的是4K電視，建議假如安裝在客廳，觀看距離約2至3.5公尺左右，就可選擇50吋以上的電視，不必怕原本40多吋的舊電視，突然升級變大而看得不習慣，因為電視的畫質升級的同時，也能給予觀看者有更佳的包覆感，讓觀看者有身臨其境的感覺，而臥室的話，觀看距離約1.5至2公尺左右，則建議選擇40至50吋的電視。

而且因為現今的4K電視畫面精緻度，已遠高於Full HD電視，且隨著網路串流影音的興起，有越來越多4K超高畫質影像播放，4K內容僅能在4K電視上呈現，無法透過Full HD電視支援，像本屆的卡達世足賽，在台灣要觀看高畫質的直播，就要利用電視可連網路的功能，因為本屆將由中華電信MOD、Hami Video新媒體，獨家唯一轉播64場全賽事，使用者可透過轉接電視盒如OVO等去合法下載APP去觀看賽事，又或是透過電視內建的上網功能觀看，因此消費者購買電視前，也可先多了解電視直接內建的APP多寡，畢竟現今影音平台需求高，能夠直接免電視盒、直接下載多款如YouTube、NETFLIX、Disney+、Apple TV+等APP，除了世足賽以外，平常使用起來看串流節目或電影也更方便，也能直接省下另行購置電視盒的費用與麻煩。