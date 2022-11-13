苗栗選戰進入緊鑼密鼓階段，13日一日有近50場候選人競選總部成立大會，苗栗縣長候選人鍾東錦一個人根本跑不完，因此請來太座陳美琦、女兒鍾可可以及多名輔選幹部，兵分多路前往18鄉鎮市參加各候選人總部活動，苗栗市百歲人瑞林江城也站出來力挺鍾東錦，與大家一起高喊，「苗栗願景、前程似錦」，唯一支持1號縣長候選人鍾東錦。

鍾東錦表示，看到林江城老先生與他同樣出身農會系統，備感親切，目前苗栗縣農業面臨的主要問題，主要有農業人口老化與產業轉型，因此，他在17大亮點願景中，提出「創新農業、多元發展計畫」，以南庄農會成功經驗，提出農產升級「6級化」概念，期望達到增加農產品附加價值，提高在地就業率，進而帶動農民實質經濟收益，強化創新農業發展的競爭力。

鍾東錦指出，目前苗栗縣從事農業人口老化嚴重，因此，首先要解決缺工問題，未來將提出青農返鄉輔導計畫，設置青農創業整合服務窗口，提供青創貸款、培訓進修、農事交流等服務。此外，也會透過各地區農會統一引進外籍移工，針對特定時節的農特產品，投注足夠的人力，幫助農民採收、加工，如此一來，將可大大降低人力成本。

鍾東錦競選總部指出，距離選舉日只剩下13天，許多候選人都選在今天舉辦競選總部成立大會，鍾東錦雖然馬不停蹄，但也不忘強調，針對苗栗縣65歲以上長輩，每人、每年3節敬老禮金總共3000元，同時，在苗栗醫療機構看診免掛號費等福利政見，如果當選縣長，將會在最快的時間規劃實行，希望鄉親可以「集中選票」，一起和鍾東錦「固守藍天」。