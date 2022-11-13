秋冬季是流感和肺炎鏈球菌的流行季節，台中榮總兒童感染科主任陳伯彥13日指出，日前他向疫苗公司分享2019年收治的特殊案例，1名2歲男童突然出現哭鬧、嘔吐、食欲變差情況等症狀，頭部還長出「凸出物」，如同長角，送醫發現是感染肺炎鏈球菌引發腦膜炎，進行搶救後仍不幸不治身亡。

陳伯彥指出，案件發生在疫情剛爆發時，中部地區2歲男童原本相當健康，不料卻出現哭鬧、嘔吐、沒有食慾等症狀，頭頂還出現突出物，經診斷，男童感染肺炎鏈球菌，引發腦膜炎，且細菌數量太高導致腦膜膨脹，甚至穿出腦殼，因此出現頭頂「長角」情況。

陳伯彥說，雖男童過去曾接種公費肺炎鏈球菌疫苗，卻感染了公費疫苗未涵蓋的肺炎鏈球菌血清型菌株，雖醫療團隊緊急為男童進行投藥治療，同時使用抗生素，男童仍因腦壓過高壓迫到腦幹，不治身亡。

陳伯彥也表示，男童有裝人工助聽器，助聽器會增加感染風險；男童的病程發展相當迅速，一開始是腦部積水，後腦部開指腫大、細菌不斷往外擴。由於肺炎鏈球菌是種化膿細菌，當細菌達到一定程度，就會往外擠壓，若壓迫到腦幹則會導致死亡。

陳伯彥補充，目前國內皆有提供幼童公費鏈球菌疫苗施打，但肺炎鏈球菌血清型菌株高達90多種，若感染疫苗未涵蓋、侵襲性高的血清型菌株，細菌入侵到血液、脊椎液、腦部等致命性高。

陳伯彥也提醒民眾，每年11月至隔年4月是感染肺炎鏈球菌的高峰期，通常好發於台灣2至5歲兒童，如民眾發現孩子出現高燒及食慾不佳、活動力降低、意識不清等症狀，應立即帶孩子就醫；同時要記得勤洗手、量體溫、戴口罩、避開人多擁擠區、咳嗽打噴嚏摀口鼻。