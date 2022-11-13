民進黨籍苗栗縣長候選人４號徐定禎，12日在苗栗縣苑裡鎮慈和宮舉辦大型造勢，總統蔡英文壓軸為徐定禎助選演講。蔡英文說，選戰最後差「關鍵兩張票」，第一張「集中選票」、第二張「返鄉投票」，苗栗要改變，讓年輕人以後都能說出「我苗栗，我驕傲！」

徐定禎表示，選戰最後已經是民調黃金交叉，這是苗栗最有機會政黨輪替的一次，他很有信心勝選。徐定禎更直呼這場選戰不是他1人的選戰，而是承載鄉親期盼，要守護家鄉的選戰，一定要拒絕黑道入主縣府，給徐定禎一個機會為家鄉盡一份心力，為苗栗找回尊嚴與光榮！

徐定禎感性地說，選戰行程跑遍18鄉鎮，每每看到鄉親殷切期盼的眼神，總讓他差點掉淚。苗栗過去長期被污名化，這次一定要改變，當選後會用最快速度與中央展開大合作大建設，解除苗栗因負債而被中央管制的現況。徐定禎更對在場支持者喊出「開票比小英總統還高」，呼籲團結集中選票，寫下苗栗縣首度政黨輪替的歷史！

蔡英文提到，72年來苗栗不曾政黨輪替，這次應該集中選票投給徐定禎，尤其現在民調黃金交叉，再拚一下就會贏了。蔡英文說，全台灣都在看苗栗何時會下決心改變，希望苗栗這次就換黨換人做做看！大家團結，徐定禎一定能「４如破竹」，迎來政黨輪替的新苗栗！

蔡英文說，民進黨中央執政照顧台灣，在地也需要苗栗隊來照顧苗栗人。選戰最後關鍵兩張票，第一張是「集中選票」，第二張是「返鄉投票」。除了努力實現政黨輪替，蔡英文也提醒道，苗栗要一個什麼樣縣長？什麼樣的縣政府？若是縣長跟黑道、地方派系關係深，建設產業就不會進步、長幼都不會受到好的照顧。

蔡英文提到，越來越多人看好徐定禎的能力，陳時中、曹興誠最近都到苗栗為徐定禎站台，「觀光新苗栗」、「農業新苗栗」等願景也備受期待。徐定禎也提出增設西濱快速道路「房裡交流道」、拓寬140縣道、推動海線電車雙軌化等政見，要讓苗栗山海平衡發展！

蔡英文說，苗栗長期被譏笑是「苗栗國」，是負債最多的城市，許多年輕人不敢大聲說自己是苗栗人。蔡英文誇讚徐定禎是難得的人才，有理財專業、有行政經驗，有徐定禎當縣長，中央地方一起合作，一定能加速推動苗栗的建設，將來讓年輕人大聲說出「我苗栗，我驕傲！」蔡英文也幽默請託所有爸爸媽媽要補貼孩子交通費，讓年輕人返鄉投票，一起改變家鄉！