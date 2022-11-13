枋寮養殖戶林雅雯、湯秀珠面臨石斑魚外銷受阻，積極開發內銷市場，除堅持做產銷履歷提高品質、並合作創立品牌外，還開發平價又方便料理的截切小包裝，近日在屏東物產館市集大獲好評。

林雅雯指出，外銷受阻已成事實，內銷市場勢必要開發，雖然國人吃魚的比例沒有吃肉的高，但魚有很好的蛋白質，吃起來對身體沒有負擔，只是大家對魚不太熟，尤其是石斑，總覺得它大隻不好料理又貴，但她相信若翻轉消費者對石斑的刻板印象，內銷市場會很可觀。

林雅雯與湯秀珠討論後達成共識，便找到廠商研發各式加工產品，如石斑魚排、石斑小魚塊、龍虎石斑魚涮涮片、龍虎石斑魚切丁、濃縮石斑魚湯等，每個品項130公克至600公克不等，林雅雯說，加工產品都以小包裝為主，符合現今小家庭市場需求。

湯秀珠說，除了小包裝外，不添加任何調味也是她們的堅持，而這一堅持起初還遭廠商質疑，對方說，加工品不添加東西會不好吃，但她們認為，一般會做加工的原物料品質不會用太好，但石斑魚不同，它的品質就是好，所以不需要再加調味，果不其然一推出後，連廠商都驚豔，近日在屏東物產館市集販售，也引起熱烈迴響。

在2人的大力推薦下，有客人一次訂了20組產品，客人說，小包裝的石斑魚不僅可以在家方便料理，還可以送禮、探病用，以前沒想過石斑魚還可以這樣吃。對於消費者的反饋，2人開心說道，對內銷市場愈來愈有信心了。