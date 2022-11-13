ATP巡迴賽日本松山網球挑戰賽，台灣好手吳東霖13日於單打決賽出擊，比賽中吳東霖出現傷勢，最終3比6、2比6飲恨韓國選手洪晟成，儘管未能帶走冠軍，但最新一周世界排名，吳東霖有機會升到181名左右。

這場決賽吳東霖第一盤對手首個發球局率先破發，取得2比0局數領先，可惜受到傷勢影響接下來的表現，該盤中後段連續3個發球局被破發，3比6先讓出首盤；第二盤第3局吳東霖被破發，並申請傷停治療，無奈第7局仍再度發球局失守，2比6結束這場賽事。

吳東霖4年前曾和洪晟成在韓國金泉挑戰賽對戰過，當時吳東屁霖力拚三盤勝出，雖然未能繼4月塔拉哈西挑戰賽奪冠後，進帳生涯第2座挑戰賽單打冠軍，個人本季第三度打進挑戰賽單打決賽也是收穫不錯，也能爭取一些世界排名積分。

這一站賽事洪晟成單打從會外賽開始奮鬥，8強賽也直落二擊敗另一位台灣好手莊吉生，以6連勝之姿漂亮封王。