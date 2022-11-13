倒數不到2個星期九合一地方選戰就要登場，這次選戰多名立委投入縣市長選舉，各地方造勢、輔選活動也進入全力衝刺階段。民進黨立法院黨團總召柯建銘透露，明天（14日）將會找各黨黨鞭討論，預計本月22日、25日的立法院院會可能會停開。

柯建銘指出，院會目前能夠處理的法案只有10項，且都是比較容易處理。到11月26日選舉日之前還有15日、18日、22日、25日等4次院會，其中25日恰逢選前之夜，屆時即使開會也恐怕會流會，因此比較可行的做法是22、25日兩次院會停開。

柯建銘說，過去立法院碰上大選時有過多次調整，包括院會、委員會都停開的例子，也可能停開院會，但照常進行委員會。這次法案應該都會在本月15日的院會就處理完畢，18日的院會就只處理報告事項，但因為累積了許多報告事項，應該會處理到中午過後。

柯建銘表示，過去有稍微和其他黨團提過此情形，明天會找時間與各黨團黨鞭協商，希望盡快達成共識。至於委員會是否如期召開，將尊重各個委員會的召委，若要考察或開會都會尊重。

民眾黨黨團總召邱臣遠表示，因為此會期為預算會期，黨團內部必須盤點梳理，經過內部討論並與各黨協商之後，會再向外界說明。

民進黨此次投入選戰的立委，包括立法院副院長蔡其昌選台中市長、鄭運鵬選桃園市長、蔡適應選基隆市長、劉建國選雲林縣長、黃秀芳選彰化縣長、劉櫂豪選台東縣長、周春米選屏東縣長。

國民黨投入選戰的立委有，蔣萬安選台北市長、許淑華選南投縣長、林為洲選竹北市長。民眾黨則有賴香伶選桃園市長、高虹安選新竹市長。至於時代力量則沒有派出立委參選縣市長。