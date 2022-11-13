高雄市長陳其邁13日出席「2022高雄反空汙要健康集會」活動，宣示未來將以法制、行政組織、科技加強空汙防治。民進黨高市議員候選人黃偵琳表示，今年3月國家發展委員會公布「2050淨零排放路徑及策略」，將影響能源、產業、生活型態，盼年底進入議會為高雄空品改善與永續發展努力。

陳其邁表示，「淨零城市管理自治條例」在上個會期已送到議會審議，將是下屆議會最重要的議案之一，中央相關立法及地方自治條例結合，將會是影響2050年淨零轉型的重要關鍵。

黃偵琳表示，氣候變遷是重要的全球議題，空汙改善是其中重要一環，今年3月國發會公布「2050年淨零排放路徑及策略」，未來將影響能源、產業與生活型態，立法院也在進行相關立法，因此地方政府應盡快因應，無論是制定自治條例或導入科技，相關局處也需在建築、運輸、產業、能源等面向，提出相關政策。未來進入議會，會協助市府推動相關淨零轉型政策，並提供市民更乾淨也更永續的環境。