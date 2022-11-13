台大醫院癌醫中心分院舉行「輻射科學暨質子治療中心」落成暨冠名典禮，包含台大前校長楊泮池、台大校長管中閔、副校長張上淳皆出席，與永齡基金會創辦人郭台銘一起揭幕。（鄭郁蓁攝）

民眾黨新竹市長候選人高虹安迄今仍未獲「前老闆」鴻海集團創辦人郭台銘站台力挺，外界有人臆測是要「切割」高虹安。且高虹安競選辦公室12日下午3點多釋出最新影片，高與郭同框宣傳「0到6歲市府養」政見，卻被外界質疑是用「合成」。郭台銘今天被問何時合體高虹安？他晚間在臉書回答，當時人在日本出差，但已經電話授權高虹安合成兩年前「0-6歲國家幫忙養」的政策相關畫面。

台大醫院癌醫中心分院13日下午舉行「輻射科學暨質子治療中心」落成暨冠名典禮，包含台大前校長楊泮池、台大校長管中閔、副校長張上淳皆出席，永齡基金會創辦人郭台銘也出席。

現場大批媒體守候在台大癌醫守候，問郭台銘還會不會支持高虹安競選？郭台銘卻高喊，「你們的問題會讓活動失去焦點，所有問題我等等臉書會回答。」說完就轉身離去。

稍晚，郭台銘臉書發文表示，確實答應與高虹安合體拍攝相關兒福政策宣傳影片，但前兩週他在日本出差，來不及返台拍攝，以電話授權高虹安合成兩年前「0-6歲國家幫忙養」的政策相關畫面。

至於媒體追問是否支持高虹安，郭台銘在臉書表示，新竹的城市發展與台灣的科技產業繁榮環環相扣，而他個人認為，新竹市需要一位能夠跳出傳統政治框架的人，由科技出身，理解科技產業發展趨勢的人選來帶領新竹市邁向未來。

至於誰最合適，郭台銘表示「就只能依賴全體新竹市民的大智慧。」但對於高虹安男友擔任立院公費助理是專職還是兼職？高虹安男友在「永齡基金會」任職年薪600萬等等問題，郭在臉書上則完全沒有回應說明。