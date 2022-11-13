中華民國大專校院111學年度健美錦標賽12日在台北市立大學中正堂展開，301位運動員參賽報名582個項次，創大專健美委員會成立以來歷史新高，民眾也為了欣賞選手展現力與美擠爆場館，現場氣氛相當熱絡。

大專健美委員會主委曾國維表示，健美健身這幾年在團隊努力深耕校園下，從107學年89人、108學年160人、109學年192人，甚至110學年新冠肺炎疫情影響也有142人報名參賽，本屆在新冠疫情趨緩以及推廣健美健身運動有成，一舉來到301人報名，代表越來越多年輕人投入這項運動，大專健美委員會將持續與中華民國健美健身協會密切合作，舉辦各級教練講習，讓大學生在畢業後能拿到政府核發的證照、學以致用，為台灣健美健身投入更多新血。

中華民國健美健身協會理事長許安進提到，協會近年來推廣IFBB國際總會各項目賽事成效卓越，每位運動員針對個人的訓練體態，挑選適合自己體態的項目參加都能獲得不錯的成績，IFBB國際總會每個項目都有各自的規定，不再像幾10年前只追求肌肉要大要乾就好，導致越來越多人用藥嚴重的甚至死亡，這並不是IFBB國際總會的精神，所以我要求協會嚴格落實裁判每年回訓銜接IFBB國際規則，才符合聘任資格，保障選手權益。

中華民國健美健身協會副理事長陳重文議員補充說明，因為協會的落實推廣各項目準則，今年IFBB世界盃誕生來至中華台北的男子形體金牌冠軍劉明毅與男子古典健美銅牌官振中，協會也已備妥資料替優秀的台灣健美運動員申請國光獎章及國光將金以資鼓勵，期待大專盃的運動員們能朝這目標前進一起為台灣健美爭光。