台南市長選戰將於11月26日投票，根據今天公布的一份最新民調顯示，民進黨籍現任市長黃偉哲為55.0%，國民黨候選人謝龍介則有19.4%。

根據《CNEWS匯流新聞網》今(13日)公布的台南市長選戰最新民調，詢問「目前參選下一屆台南市長的5個人當中，請問您最希望哪一位來做我們的市長呢？」有55.0%的市民支持黃偉哲，19.4%支持謝龍介，其他依序為無黨籍許忠信1.4％、無黨籍林義豐0.5％、無黨籍吳炳輝0.1％；另有23.6％無法選出任一人。至於投票意願，有81.8%會去投票、12.7%表示不會、5.5%則無明確意見。

另外，該民調也發現，以國內常聽到的政黨及新成立的政黨，最接近民眾政治理念來說，36.4%支持民進黨、8.5%支持國民黨、12.4%支持民眾黨、3.2%支持時代力量。若以年齡別來看，20到39歲中，有28%支持民進黨，1.4%支持國民黨，20.2%支持台灣民眾黨。至於40歲以上台南市民，40.7%支持民進黨，11.9%支持國民黨，8.9%支持民眾黨。

該民調對象為設籍台南市、年滿20歲的一般民眾，調查方法為市內電話調查，共完成1068有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點間。