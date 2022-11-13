「產品與工業設計」金獎由作品《輪椅無障礙輔助機車》獲得。（呂筱蟬攝）

桃園市青年事務局主辦「2022桃園設計獎」，今年民眾參賽踴躍，吸引366組作品投件，經過初審選出26件入圍作品，13日揭曉得獎名單並舉行頒獎典禮，共有「視覺與商業設計」、「產品與工業設計」及「數位與多媒體設計」三大組別之金銀銅大獎，桃園市政府持續鼓勵18至35歲創作者參加每年的競賽投稿，讓作品打開知名度。

桃園設計獎已連續舉辦4年，今年總獎金更提高至60萬元，比賽結果「視覺與商業設計」金獎由陳泳勝的《謄真集》黃至正作品暨實驗版畫集獲得，「產品與工業設計」金獎由蔡芝琳、王信鈞、 施冠廷、鄭芷盈、李玟綾的《輪椅無障礙輔助機車》獲得，「數位與多媒體設計」金獎由黃姸、許可妮、張維芹的《走吧，一起回家！》獲得。評審一致認為得獎作品風格多元、作品具備豐富層次，以及能感受到創作者的企圖心及潛力。

其中，產品與工業設計金獎作品魂已無障礙輔助機車，考量輪椅族使用交通工具的不便，作品以車體開合式設計，可縮減停車體積，並有自動升降感應與扶手設計，可扶助輪椅族上下機車，期望為身障族打造零接觸且安穩舒適的駕車體驗。

桃園市政府祕書長黃治峯說，桃園市政府投入大量資源扶植新銳設計師，除成立桃園設計庫扶植新銳設計工作者外，桃園設計獎每年吸引優秀的設計師參賽，可以從作品中感受到新一代的創作能量，未來將持續鼓勵18到35歲的創作者持續投稿，讓作品發聲。青年局也會持續提供設計創作平台，期許更多設計者、創意人可以互動交流，提升台灣設計力。