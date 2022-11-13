美國亞利桑那州一所國中被爆出女老師行為不檢點，趁著學生不在教室竟做起副業，錄下「辦事」影片後還上傳知名情色平台，學生意外發現覺得場景似曾相識，一切才東窗事發。

根據當地媒體報導，事件就發生在哈瓦蘇湖城(Lake Havasu City)當地一所中學，八年級女老師薩曼莎(Samantha Peer)於該校任職5年，聲稱和丈夫長期煩惱收入不夠，試著在額外時間兼職賺外快，才會開始利用工作之餘拍攝A片。她事後出面解釋，「對我來說學生當然是第一順位，先前花了大半時間，放學後還陪他們參加課外活動，這讓我不得不犧牲與自己孩子的時光，而最不公平的事是薪水根本不夠…」

儘管她盡全力屏蔽整個亞利桑那州造訪個人網站，不雅影片還是被學生翻了出來，並在全校瘋傳，當中的鹹濕對話稱「誰想成為老師下一個寵物呢」，傳進家長耳裡簡直氣炸。

一名家長母親麥納(Kristina Minor)表示，「那是我朋友女兒的課桌椅…」，這相當羞恥，她毫不在意這是學生讀書的地方，學生目睹影片感到似曾相識，才驚覺是自己的桌子；據悉該名女老師已在上個月自行請辭，影片男主角、她的丈夫也連帶被公司資遣。