企排18年第五周13日男子組首場對戰，由地主雲林美津濃再次出戰連莊，這次為了挽回顏面，連莊胸有成竹來到雲林美津濃主場踢館，傷癒歸隊的劉鴻敏，與弟弟劉鴻杰再次組合，加上簡名均的關鍵出手，以25比23、23、20擊敗美津濃。

本場比賽第一分由連莊劉鴻杰的吊球首開紀錄，但美津濃許美中與温逸凱立即還以顏色，雙方進入拉鋸。進入中半段賽事，簡名均扮演連莊奇兵，連續得分幫助球隊取得小幅領先，加上劉鴻杰與林國鈞一攻一守的好表現，迫使美津濃喊出暫停。暫停回來，美津濃一路苦追，雖一度將差距縮小至一分，但連莊靠著劉鴻杰前排的攔網得分與攻擊得手，連莊收下首局。

第二局開局雙方互不相讓，先由美津濃許美中的斜線攻擊，隨後連莊布萊恩還以顏色，在後排強勢的攻擊把氣勢拉回。兩隊一路糾纏至16比16，美津濃洪榮發及許睿恩的完美配合多次阻攔了簡名均的積極進攻，讓場面愈演愈烈。後段比賽也在布萊恩的帶動下，以相同比數拿下第二局，取得聽牌優勢。

第三局美津濃由温逸凱穩定的發球手感，為球隊取得好兆頭，呂姜耀凱多次跳出取得關鍵得分，將比分拉平。士氣大增的連莊把比數始終維持平手，膠著場面也讓現場熱血沸騰。比賽末段雙方攻勢仍然猛烈，雖為替補上場的陳冠銘也拿出看家本領，為團隊爭取多次耀眼表現。最後由連莊劉鴻敏的一記再見ACE球，幫助連莊收下本場比賽勝利。