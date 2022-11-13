「台灣有事，就是日本有事」也許非真實情況！日本公益財團法人「新聞通信調查會」13日發布調查，發現近8成日本受訪者對台海情勢抱持危機感，但若大陸武力犯台，有超過7成受訪者反對派自衛隊跟美軍聯手對抗解放軍。

根據日本《時事通信社》報導，這項調查由「新聞通信調查會」在2022年8月26日到9月13日進行，共獲得2993位18歲以上日本民眾回答。

報導指出，面對「是否對日本遭受他國軍事攻擊感到不安」的提問，有76%受訪者認為「感到非常不安」或「整體來說感到不安」，大幅超過「整體來說未感不安」或「完全不會感到不安」的21%。

整體來說，合計有79%受訪者對台灣發生事態「非常有危機感」或「整體來說有危機感」。

不過，報導也指出，一旦大陸武力犯台，僅有22%受訪者表達「贊成」或「整體來說贊成」日本派出自衛隊跟美軍聯手對大陸軍隊作戰，；而「反對」或「整體來說反對」的受訪者合計高達74%。