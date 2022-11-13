背誦「高中必背7千單字」是莘莘學子的共同記憶，不過這些單字的重要性如今似乎不如以往。一位網友近日發現，有高中生抱怨7千單字太過生僻、平常根本用不道，他左思右想不知如何才能開導，因此上網詢問網友意見。

原PO在PTT發文表示，最近他在捷運上聽到兩個高中生正在背誦7千單字，沒想到兩人對於這些單字相當不以為然，其中一位提到，「說實在的7千單選的字根本太冷僻，很多生活上都用不到」，另一位則認同回應，「對呀，我玩遊戲只用國中1200單字就可以跟國外玩家聊天」，讓原PO驚呼真的被嚇到，「現在高中生都這樣想嗎？怎麼開導？」

對此，許多人紛紛回應，「口語差不多呀，文章約4000字」、「你算一下平常用的中文數量也會嚇到」、「你把常用的中文字拿出來看有多少字」、「7千字太多，3千就差不多了」、「實話說大概高一高二左右程度，敢說就能生活了，但是信達雅大概不及格就是」、「留學就算了，在台灣的確很多用不到啊」。

不過也有另一派網友抱持不同意見，「不用特別背，大學如果有認真念原文書，回去看7千字就會發現幾乎沒有生難字」、「7千字在美國只能簡單的對話和吃喝不成問題，但是要跟上課程或是更深入的談話是遠遠不夠的」、「國中單字是可以做基礎溝通，但你就不能聊得盡興深入，對方也要遷就你，把自己的話改用一些簡單的小朋友單字和你聊，人家也很累」。