自小客車變換車道釀驚險車禍！警方：肇事原因尚待進一步釐清

國道三號接近彰化和美段本月10日發生一起驚險車禍！一輛轎車變換車道時，不慎與拖板車擦撞，轎車失控產生大濃煙，後方車輛緊急煞車，幸好未造成連環撞車禍。國道警方指出，經初步研判，疑似轎車變換車道不當造成的車禍，真正肇事原因為何尚待進一步調查釐清中。

警方指出，11月10日在國道三號191.2公里南下車道，發生一起車禍，一輛轎車原本行駛在內線車道，駕駛變換到中線車道時，疑似未注意到中線車道有其他的車輛，不慎碰撞行駛中線車道的拖板車。

警方表示，從後方車輛的行車紀錄器畫面顯示，該轎車打方向燈後，很快就切到中線的車道，疑未注意中線車道有拖板車，造成兩車擦撞後轎車在車道間失控打滑碰撞，保險桿等車體掉落，拖板車被撞後往前滑行後才停下，令人怵目驚心，所幸兩名駕駛均未受傷。

驚悚的畫面被PO上網，網友看到行車影像後大聲驚呼，看這個影片就知道駕駛觀念差；還有網友指出，整起事件還好後方聯結車有保持安全距離；否則就是連環撞的車禍，值得駕駛小心開車。

國道警察大甲分隊指出，經調查兩名駕駛檢測都沒有酒駕的情形，經初步研判，疑是轎車駕駛變換車道不當，警方特呼籲駕駛人保持行車距離，變換車道時需注意後方來車。