六都市長選戰進入倒數，11月26日投票日將決定勝負。入口網站「Yahoo奇摩」7日起針對「選戰倒數20天，六都你看好誰當選？」進行網路民調，今天()3日最後結果出爐，六都領先者分別為：台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁。其中侯友宜以65.7%遙遙領先林佳龍的13.8% ；盧秀燕以62.2%大幅領先蔡其昌的12.8%。

「Yahoo奇摩」7日起針對「選戰倒數20天，六都你看好誰當選？」進行網路民調，截至今天(13日)最後結果出爐，共4萬名網友參與投票，領先者分別為，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁。

該民調詢問「你看好誰能當選台北市長？」蔣萬安以44.7%領先，黃珊珊13.2%居次，陳時中10.9%排第三，其他依序為張家豪4.0%、王文娟2.1%、鄭匡宇1.2%、黃聖峰0.7%、童文薰0.7%、蘇煥智0.5%、唐新民0.3%、施奉先0.3%、謝立康0.3% ；21.1%表示不知道／沒意見

另外，該民調也問到「你看好誰能當選新北市長？」侯友宜以65.7%遙遙領先林佳龍的13.8% ；20.5%則表示不知道／沒意見。

至於「你看好誰能當選桃園市長？」張善政以46.1%大幅領先，鄭運鵬16.0%居次，鄭寶清6.1%排第三，賴香伶2.8%居第四；29.0%表示不知道／沒意見。

接著問到「你看好誰能當選台中市長？」盧秀燕以62.2%大幅領先蔡其昌的12.8%、陳美妃的2.4%；22.6% 表示不知道／沒意見。

該民調也詢問「你看好誰能當選台南市長？」黃偉哲以34.3%居第一，謝龍介以31.9%居次、吳炳輝3.6%、許忠信1.2% 、林義豐1.1%；27.9% 表示不知道／沒意見。

最後民調問到「你看好誰能當選高雄市長？」陳其邁以39.7%領先，柯志恩30.7% 居次，其他依序為鄭宇翔1.7%、曾尹儷1.5%；26.4%表示不知道／沒意見。