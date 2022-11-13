這個遺忘除了致命，也太匪夷所思！日本一位粗心的父親，日前送3個女兒去托兒所上課，但卻漏了1位沒送過去，他一直到開車返家下車進門，竟都完全忘記後座的二女兒的存在，直到傍晚5點半他又開車返回托兒所接小孩，所內老師告知孩子今日沒上課，他打開後車門才發現是自己忘記帶孩子下車，但二女兒早已因中暑脫水，氣絕多時！

據《NHK》報導，這位33歲男子來自大阪府岸和田市，他在本月（11月）12日上午，載家中3個女兒去托兒所，先將老大跟老三送下車後，車上還有位二女兒渕上惺愛，就讀的幼兒園跟姊妹們不同，是尾生町市立托兒所，但這位父親卻突然整個忘記車上二女兒的存在，接著就直接開回家，把車鎖了直接上樓。

直到傍晚5時30分左右，他開車先去尾生町市立托兒所要接二女兒，但所內老師則說：「渕上惺愛整天都沒有來上課。」這位父親斷片的記憶才接回來，他趕忙跑回車上，打開後座車門一看，二女兒渕上惺愛早已倒臥在內，呈現昏迷狀態，緊急送醫搶救1小時仍不治身亡。

而全案也變成刑事案件，這位父親面對警方的偵訊，表示他一直以為已經把女兒送去托兒所，警方研判小女孩的死因，應是因為車內窗戶都緊閉，大阪府12日當天的氣溫達到20度，小女孩應該是受困車內9小時以後，因為中暑脫水才造成憾事，依日本的法律，這位粗心的父親得面對過失致死罪的法律追訴。