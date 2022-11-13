親子參加部落遊程，跟著獵人玩射箭、做陷阱。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

「2022奧萬大部落楓采」除了草地野餐音樂會，還推出部落遊程。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

「2022奧萬大部落楓采」草地野餐音樂會提供的原民風味餐。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

遊客到奧萬大參加部落遊程，涉溪探訪萬大溪。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

遊客了解賽德克編織工藝的智慧，體驗傳統織布。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

林務局南投林區管理處近年積極與奧萬大鄰近3村5部落合作，在奧萬大森林遊樂區舉辦「2022奧萬大部落楓采－草地野餐音樂會」，遊客12日在園區野餐、聽音樂，13日則跟著達人拜訪原鄉部落，體驗遊客說，原鄉不是只有山豬肉跟小米酒，他們跋山涉水探訪未經破壞的絕美秘境，玩傳統射箭、體驗織布等，讓人印象深刻。

奧萬大附近有一條短短5公里的鄉道，卻串聯泰雅、賽德克、布農族，形成多元的文化廊道，與部落、社區討論後，推出四大遊程，包括：萬大溪探祕、賽德克文化體驗、曲冰食農採集、武界瀑布秘境，每條遊程都富含部落生活與文化故事。

遊客說，他們原本以為原住民部落深度旅遊只有烤山豬肉、喝小米酒，沒想到原鄉藏著意想不到的美景與文化，這次他們參加最火紅的萬大溪生態導覽，跟著獵人玩射箭、做陷阱，遠離城市喧囂，大自然的鬼斧神工令人讚嘆。

另一名參加賽德克文化體驗遊程，透過解說了解賽德克編織工藝的智慧，如特有的織布技法表現出立體感且有層次，另還參觀椴木香菇場；也有人跟著布農族的達人探訪摩摩納爾瀑布、武界壩及茶園，直呼：「意想不到的美景與文化令人驚嘆。」

南投林管處長李政賢表示，過去遊客來奧萬大只有賞楓，忽略當地多元、豐富的原住民文化，甚為可惜，2019年起透過野餐、原住民表演及市集推廣部落旅遊，遊客近園區野餐品茶、享受音樂，也能走訪附近部落，享受知性感性的奧萬大山林文化深度之旅，未來持續與部落合作，共創更多元、更優質的旅遊環境，推動在地文化與經濟的整體發展。

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