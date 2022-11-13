國民黨台北市大安文山區市議員候選人高揚凱表示，綠色執政顢頇無能、失德亂政，搞得怨聲載道，民心思變，下架塔綠班更成為當前的主流民意；而要下架民進黨，以國民黨的壯大、能戰為前提，因此，時代在召喚國民黨的新戰將。

打出「戰鬥凱」的高揚凱，是最受矚目的國民黨新生代戰將，他在競選過程中堅持走「理性批判路線」，一路走來雖吃力不討好、顯得非常辛苦，但高揚凱「吃苦當作吃補」，越戰越勇、越強，終於在選戰最後關頭累積出強勁的戰鬥能量，成為備受矚目的黑馬新戰將。

台北市長候選人蔣萬安頻頻對他臉書的貼文按讚，蔣甚至留言「戰將就是戰將」，表達對高揚凱戰鬥力的高度肯定。

高揚凱表示，「戰鬥凱」不只是選舉訴求，更是具體的行動，他回顧大半年來對塔綠班的「戰鬥史」，可謂「一枝草，一點露；一滴汗，不白流。」早在今年6月初，高揚凱就與《網路溫度計》合作民調，以科學數據指出台北市民對陳時中防疫不滿高達61％，並提出「防疫10大民怨排行榜」砲轟塔綠班防疫無能及亂象。

高揚凱指出，他固定在政論節目上露臉、發聲，由於思路邏輯清楚加上口才辨給，引起各方人士對年輕戰將高揚凱的關注。

眼看陳時中對疫苗採購質疑的一再甩鍋閃躲，高揚凱在8月間與同黨候選人按鈴控告疫苗採購合約涉嫌圖利罪，高揚凱在9月下旬，就領先全台掛出「用選票封存陳時中30年」大型看板。

高揚凱指出，他10月份集結陳時中諸如「靠氣質打敗病毒」、「世界怎麼跟得上台灣」、「校正回歸」等「金句」，印製「幹話王撲克牌」，和市民一起重溫失靈的超前部屬，回味校正回歸的荒誕。

堅持「理性批判」的高揚凱，更將紮實的論述文章，印製厚達64頁的「下架塔綠班！戰，就對了！」文宣小冊，把新生代戰將「戰鬥凱」的論述力、戰鬥力展現在選民面前。

高揚凱表示，有如唐吉訶德般推出長篇論述文字的冊子，與當前選舉流行模式不同，在台北市眾多市議員候選人中獨樹一幟。

越到選戰後期，高揚凱臉書的「陳時中批判」火力益發猛烈，自9月起迄今70多天的臉書貼文，批判陳時中超過25篇、與塔綠班及綠營側翼「直球對決」的文章更有31篇，這些「理性批判」的論述，迅速累積出非常可觀的流量，更引起綠營關切與「限流封鎖」對待，也讓塔綠班當局「恨得牙癢癢」，而把「戰鬥凱」高揚凱列為選戰中主要的封殺對象。

高揚凱表示，在綠營刻意封殺，與藍營競爭慘烈的雙重夾擊下，選情岌岌可危，絲毫大意不得，稍一不慎就可能成為無可彌補的遺憾。

高揚凱籲請鄉親緊急搶救，11月26日，拜託鄉親每家至少留一票投給9號高揚凱。集中搶救9號高揚凱，國民黨就八仙過海。