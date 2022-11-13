桃園市議員詹江村日前踢爆桃園總圖為「史上最大違建」，臉書隨即被檢舉禁言24小時。臉書粉專「政客爽」接力爆料指出，桃園總圖有一棟規定只能做電影院，但得標廠商弄起二工違建，在二、三樓中間做夾層，要蓋出美食街、娛樂城，那整棟樓的安全風險就會很高，要是再來個地震，一定會有很可怕的問題。最匪夷所思的是桃園總圖土地造價及營建成本高達200億，但租給營運商才20年20億，這背後肯定有問題。

「既然詹江村已經被禁言，那就我繼續接力把這件事給曝光吧！」政客爽今(13日)在臉書踢爆，桃園總圖有一棟規定只能做電影院，但得標廠商弄起二工違建，在二、三樓中間做夾層，要蓋出美食街、娛樂城，那整棟樓的安全風險就會很高，要是再來個地震，一定會有很可怕的問題。

「這背後肯定有問題，可惜檢調也不敢查，這就是民進黨執政的現實？」政客爽質疑，然後就這麼剛好，詹江村爆料完，臉書被瘋狂檢舉遭禁言？這背後到底是誰在害怕？

而禁言24小時回歸的詹江村則又在臉書PO出公文指出，市政府說不知道承包商，違章將電影院二樓三樓，改為美食街。但他手上的公文明明顯示承包商曾經出公文，希望桃園市政府同意使用瓦斯明火。「難不成桃園市政府當時真以為，承包商是要蓋4D電影院，播映到火龍噴火的時候，真的有火噴出來嗎？」