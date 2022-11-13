女星林采緹臉蛋貌美、身材惹火，早年因Cosplay《ONE PIECE》中的「蛇姬」一角而被封「真人蛇姬」。天生擁有好身材的她，繼續靠運動雕塑，近日分享3段上健身房的影片，不科學的好身材連「國光女神」Lala蘇心甯都大呼：「深夜難眠了！」

林采緹4年前懷孕期間，體重一度暴增22kg，生下兒子「夏天」後竟只掉3kg，後來透過飲食和運動雙管齊下，半年後終於瘦回產前的50kg。在這過程中，林采緹培養出運動的習慣，昨（11日）她在IG上傳3支鍛鍊片並問：「深夜來點動力，雙11大家買了什麼？？」

畫面中，林采緹綁著All back馬尾，露出泛紅的臉蛋，身穿豆沙色的運動內衣和貼腿褲，出現在健身房，經由男性教練的指導，林采緹使用三種不同的健身器材，不斷地上下運動，F級北半球呼之欲出，相當養眼，Lala蘇心甯留言狂讚：「哇哇哇，深夜難眠了」，網友也紛紛表示：「采緹好厲害」、「教練的眼神有點不自然」、「影片我看了3小時」、「上帝的視角很辣」、「突然好害羞」、「側身好大」、「好羨慕健身教練」。

看到一名網友留言羨慕教練都能把到身材好的女友，林采緹回應：「自己多努力就能吸引到怎樣的人啊～」至於網友看了感到傻眼，她反問：「有那麼傻眼嗎？」

周末各地天氣晴朗，林采緹12日發文表示：「盼了好久的好天氣，這個週末一定要去戶外走走」照片中，她在花蓮崇德太平洋沙灘曬太陽，上半身只穿米色細肩帶背心，好身材再度辣翻網友，大呼：「人把風景的美比下去了」、「腋下超美」，不過也有網友發現林采緹似乎發福，對此本人承認：「胖超多！」