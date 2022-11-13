由中華民國迷你足球協會主辦的2022國民小學迷你足球賽北一區分區挑戰賽，11月12日、13日在台北花博爭艷館進行兩天活動，北一區唯一遠道跨海來台參賽的金門垵湖國小，在家長全力的支持與動員陪同小球員展開二天一夜的遠征，對小球員是難得的體驗。

2022國民小學迷你足球賽北一區分區挑戰賽，唯一遠道跨海來台參賽的金門垵湖國小，許多家長及小孩子非常期待與興奮，隊員許言暟的媽媽表示，近幾年靠著中華民國迷你足球協會，帶著資源前往金門積極推廣辦理賽事與講習會，已在當地逐漸看到成效，俱樂部球隊有顯著增加趨勢，隨著實力成長，也有不少球隊對於能挑戰台灣本島球隊的機會躍躍欲試，若有機會能靠著足球專長進入台灣就讀國中也是他們相當期待的一件事。

除了在台北進行的分區挑戰賽外，南區挑戰賽（嘉義縣市、台南、高雄、屏東）以及同屬北一區挑戰賽區的基隆、新北也正如火如荼的展開激烈賽事，外島馬祖的連江區分組預賽同樣熱鬧進行。

2022國民小學迷你足球賽北一區分區挑戰賽，除了精彩的比賽，中華民國迷你足球協會也安排了「小奧運親子運動會」周邊活動，讓小球員們體驗包括足球、籃球、羽球、網球、田徑、高爾夫、桌球等多項運動，活動全程北市大專業教練指導員，也會以符合課綱教程在場指導陪玩，現場同時加碼推出運動版VR元宇宙、體感運動體驗區、體智能測驗區，一同享受科技運動的樂趣，這些走在科技運動領域的幕後最大推手為台北醫學大學人文暨社會科學院（北醫人社院）和國立成功大學心理系，在這次元宇宙足球小奧運的軟硬體設備中參與設計與開發。

前衛福部部長陳時中、中華民國迷你足球協會推廣大使許淑華也特別實際體驗，兩人實際體驗後，都認為VR遊戲非常逼真有趣，相信可以為小朋友們帶來不一樣的運動學習。

迷你足球推廣大使許淑華（第二排中）、前衛福部部長陳時中（第二排右3）與小球員合影。（台灣運動文創提供）

小奧運高爾夫項目有北市大專業教練指導。（台灣運動文創提供）