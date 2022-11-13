蘇貞昌稱讚林佳龍學經歷豐富。（王揚傑攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍今（13）日在中和區舉辦造勢活動暨中央政績說明會，行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、基隆市長林右昌等人到場助宣講，蘇貞昌稱讚林佳龍有眼光、有魄力、學識好，選舉進入倒數階段，希望民眾可以全力替林佳龍拉票，也幫新北市議員候選人催票。

蘇貞昌首先推薦林佳龍的學識淵博、行政經驗豐富，又有完整歷練，在任交通部長時，幫助新北市很多，協助推動新北的捷運與停車場的建設，利用前瞻基礎建設計畫的經費，推動新北市的地方建設，如果當選市長，可以替新北大翻身，希望群眾在最後關頭全力拉票支持。

有關中央政績蘇貞昌表示，台灣與新北城鄉差距大，中央在教育建設方面完成「班班有冷氣」，連冷氣經費電費、維護經費也是由中央負擔，另斥資14億元替新北市的孩子爭取8萬台的平板電腦。

蘇貞昌說明中央政績。（王揚傑攝）

蘇貞昌說，中央也推出育兒津貼翻倍、不育症補助，連院長辦公室也有2名37歲、45歲的女性同仁因此受惠懷孕產子。在長照上，蔡英文政府比起馬英九政府時代每年照顧10萬名長輩，現在中央照顧長照人口增加到42萬人。中央也對房屋租金補貼投入300億元，讓許多租屋族受惠。

蘇貞昌特別提到最近他常來新北市送紅包，包括中和區板橋監理所用地、中和保二總隊公辦都更、汐止白匏湖等社會住宅，加上鶯歌380戶，總共將興建4150戶。最後蘇貞昌提到，投票剩不到2周，拜託鄉親在最後關頭全力拉票支持。