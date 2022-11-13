盧秀燕再訪海線與議長張清照合體，積極展現爭取連任的決心和誠意。(圖／盧秀燕競選總部提供)

九合一選戰進入倒數計日！國民黨爭取連任的台中市長盧秀燕，輔選腳步不停歇把握週末假日，13日傍晚先來到外埔與市議員候選人楊啓邦聯合舉辦政見說明會，接著直奔梧棲與張清照議長合體，這是繼1111清水聯合大造勢後，盧秀燕再訪海線與議長張清照合體，積極展現爭取連任的決心和誠意。

盧秀燕傍晚到外埔區與楊啓邦議員候選人舉辦「鄉親來燕會」，現場超過800位鄉親坐滿會場。盧秀燕說，在外埔大眾交通政策受到大家的好評，雙十公車、小黃公車把大台中牽作伙，現在公車坐再遠只要10元，這是她向大家的保證，她重視承諾、說到做到！

盧秀燕提到過去防疫經驗，表示長輩注射疫苗，市府發通知單，主動通知長輩接種疫苗時間地點，台中跟其他縣市不一樣，免上網預約貼心服務長輩，造就台中打疫苗打得又多又快又方便，受到中央8大獎項表揚。如果鄉親相信她的執政，呼籲11月26日票投盧秀燕，支持她連任繼續守護美好台中。

盧秀燕再趕到梧棲區文化里活動中心，盧秀燕雖已喊到聲音沙啞，仍堅持帶領大家高呼「張清照凍蒜、里長凍蒜！」盧秀燕表示，鄉親最有感的就是恢復老人健保補助，也是檢驗盧秀燕誠信最好的證明，候選人開政見支票很容易，但說到做到不簡單。

盧秀燕強調，過去四年她努力拚建設需要議會支持預算，張清照議長很替鄉親著想，市民需要的福利、地方需要的建設，議長都大力支持，兩人合作愉快也很有效率；台中建設快速發展議長是大功臣，她要獻上滿滿感謝，更要拜託鄉親兩週後一定要出門投票，每一票都是決定台中的未來。