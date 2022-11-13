桃園市八德區一家娃娃機店上個月連續遭竊，老闆守株待兔了好幾天，終於在10月28日抓到小偷，只見老闆連褲子都還來不急穿好，一看見小偷就拿安全帽朝他猛K，竊盜過程全被監視器拍下，老闆友人以「快說電影」的方式後製影片並上傳至臉書，專業剪輯配音笑翻全網，直呼「這個男人太狠了！」。

警方到場後，小偷一邊被「巴頭」一遍被訓話，配上熟悉的旁白和配樂，笑翻一票網友。(翻攝臉書記憶八德)

老闆友人將監視器畫面剪輯成「快說電影」並上傳至臉書社團《記憶八德》，表示上個月店裡連續遭小偷，終於抓到了，只見畫面中老闆顧不得自己褲子都還沒穿好，就赤裸著上身拿安全帽對小偷猛K，警方到場後，小偷一邊被「巴頭」一遍被訓話，配上熟悉的旁白和配樂，「不出意外的話，馬上就要出意外了」，笑翻一票網友，更有人留下經典台詞「注意看，這個男人太狠了...」。

轄區八德分局大安派出所表示，10月28日6時許，八德區桃鶯路118號娃娃機店發生竊案，警方獲報趕抵現場後發現鄭姓男子（約43歲）被民眾攔下，於現場查扣公仔等贓證物，並在鄭男身上查獲一包安非他命毒品，全案依毒品、竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。

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