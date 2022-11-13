邁入第四年的「柏釧BE HEROES棒球訓練營」13日進行傳統的分組對抗賽，陳鏞基與鄭宗哲指導的小隊最後本壘攻防戰上演再見觸殺，以4比3險勝奪冠。總教練王建民勉勵小朋友，不論輸贏，都要保持對棒球的熱情，往下個階段繼續邁進。

「這四年下來，現在小朋友真的比我們以前活潑很多，他們不管是學習東西，還是接受每個教練的指導，都很開心融入其中，不會像以前我們都比較安靜，他們會更願意開口講話，然後很開心去和教練們互動。」王建民連續四年擔綱訓練營總教練，他強調小學這個階段，一定要讓小朋友先喜歡棒球，產生興趣之後，再來看他自己未來的發展。

本屆訓練營集結彰化縣當地6支少棒隊，包括線西國小、東山國小、南郭國小、忠孝國小、田中國小與培英國小，總共96位小選手參與。教練團陣容更是堅強，由王建民領銜，率陳鏞基、黃暐傑、江少慶、郭俊麟、鄭宗哲、高國麟、陳重廷以及陳柏毓。

王建民認為課程設計，主要元素就是讓學員開心去玩，享受棒球的樂趣，像這幾年的棒球趣味競賽、跑壘接力、打擊落點還有傳接球對抗等等，都帶給小朋友滿滿的歡樂。「小朋友很開心很投入，比較好玩的是他們想學得東西不太一樣，特別是夾殺，可能他們很喜歡跑來跑去，所以這樣一直跑，很快樂。」

郭俊麟第一次加入教練團，他坦言一開始很緊張，畢竟沒有教過這年齡層的小朋友，深怕小學員難以受控。他笑說，「可是看到他們這麼快樂，會回想到以前自己打球那個初衷，開心去享受打球，而且很多選手都不錯，滿多滿有天賦跟潛力，他們也展現出很想贏球的企圖心，想要爭取機會上場表現。」

旅美球員陳柏毓同樣初次投入訓練營團隊，他認真跟著前輩一起教學，非常熱情指導，「我們來之前有先討論課程，主要就是帶給小朋友簡單、還有不同的東西，先讓他們有這樣的印象與觀念，但不會強迫他們做太多的改變，畢竟還是國小階段，讓他們喜歡最重要，才有動力會想繼續學習，然後培養出興趣，帶著笑容去打球，對將來會是很大的幫助。」

第二次參與訓練營的旅美選手鄭宗哲，總是開心與小球員擊掌互動，曾經在南美洲打球的他說，「美國和中南美國家的小學都沒有棒球校隊，可能都是從社區棒球，甚至有的地方還沒有社區組隊，就是路邊玩球，到了10幾歲，才開始接觸正式訓練，就是從玩球開始。」

鄭宗哲認為打棒球，不管到哪個階段，正向的心態非常重要，「南美洲隊友曾經跟我說，不管打得好不好，都是一場比賽，每場就是要去享受，享受那個輸、享受那個贏，享受打得好、打不好，去享受過程，所以如何開心打球是件很重要的事，未來可以開心的抱著熱情去學習。」

結訓典禮上球星分享這兩天的點點滴滴，小球員則寫感謝卡回饋教練，並在訓練營最後的球星簽名會，把握時間與教練互動、聊天，留下難忘的快樂回憶。