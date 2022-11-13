新北市警局婦幼警察隊日前拍了一部求職詐騙的「類電影」，片中敘述一名年輕貌美的女子小美，在臉書看到求職廣告，為了讓家人過得更好，瞞著青梅竹馬男友，風塵僕僕跑到城市裡應徵工作，沒想到卻是詐騙集團搞的詭，不但交出「人生三寶」，還簽下一堆契約，更落得差點被拘禁毆打，最後求助青梅竹馬到場才順利解圍，情節就如同近期新北市警方偵破的「台版柬埔寨詐騙翻版」，極具警示作用!

這次擔綱演出女主角的女警黃雅筠，長相清秀亮眼，影片一推出也吸引許多粉絲圈粉，警專30期專科警員班畢業的她，年僅29歲，原本考上輔仁大學，但因為考量能有份穩定的工作，於是報考警專，從基層員警做起，從小允文允的黃雅筠，五歲就彈了一手好鋼琴，一直到國中後又學習長笛，目前是新北警察樂隊的第一號長笛手，每次有任務隨著樂隊出勤，都能看到她吹奏悠揚悅耳的篇章。

黃雅筠目前是新北警察樂隊的第一號長笛手，每次有任務隨著樂隊出勤，都能看到她吹奏悠揚悅耳的篇章。(新北市警婦幼隊提供)

新北市警局婦幼警察隊日前拍了一部求職詐騙的「類電影」，情節就如同近期新北市警方偵破的「台版柬埔寨詐騙翻版」，極具警示作用。(新北市警婦幼隊提供)

警專畢業後黃雅筠分發到永和分局的秀朗派出所服務，儘管身為女警，但仍需獨當一面，巡邏、值班、辦案樣樣都要會，剛上班沒幾天，一位年輕女老師來報案找不到每天代步的愛車，黃雅筠花了一個晚上幫忙調監視器，最後順利尋獲，讓這位女老師感動到不行，還寫了張小卡片致謝，讓黃雅筠體會到警察助人的快樂!

別小看她身型單薄，平常熱愛爬山運動的她，體能更是優異，在派出所曾與學長聯手追逐盤查落跑的毒蟲，黃雅筠狂追了3條街500公尺，最後拔槍喝斥毒蟲停下，與學長聯手制伏，讓這名老毒蟲直呼惹錯人了!從派出所到婦幼隊，黃雅筠也說，婦幼保護工作是與正義站在一塊，經常得面對受暴、受性侵害的被害人，聽她們哭泣著述說過程，一開始黃雅筠心也會糾結著，但能伸出援手，與社福單位一起幫助她們重新站起來，她覺得這份成就感不輸給抓匪徒破大案!

平常熱愛爬山運動的她，體能更是優異，在派出所曾與學長聯手追逐盤查落跑的毒蟲，黃雅筠狂追了3條街500公尺，最後拔槍喝斥毒蟲停下，與學長聯手制伏。(新北市警婦幼隊提供)

由於近期新北市淡水警分局透過一通報案電話，靠著員警機智，在轄區成屋內救出打工求職遭到如「豬仔」拘禁毆打的被害人，經過淡水警方與新北市刑大鍥而不捨的努力，陸續又在中壢另一處據點救出被害人，一共救出61人，其中更有3人遭虐死，引起社會矚目，這類求職打工的詐騙手法令人憤慨，因此新北婦幼警察隊也特別拍攝這部「類電影」，透過詼諧敘事的手法，揭露求職打工陷阱。

女警黃雅筠說，一般人求職打工都是為了謀生活，因此容易被求職廣告所蒙蔽，特別是強調「免經驗、高薪、工作輕鬆」，而這些求職廣告會透過臉書、IG、微信及報紙分類廣告來詐騙，因此她也呼籲民眾要記住求職「七不三要」，七不就是：不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、證件不離身、不飲用不明飲料、不非法工作，三要則是：要陪同、要確定、要存疑！

警察局長黃宗仁也呼籲全國民眾，不管是國內外，有高薪要聘請的職缺，或要求提供帳號或銀行戶頭的情形，一定要謹慎確認小心求證，求職一定要跟家裡保持聯繫，提醒親友不要輕易受騙，有任何疑問可報警或撥165反詐騙專線請求協助，警民一起合作消滅可惡的詐騙犯罪集團。