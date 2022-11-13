前幾天迎來雙11，今年特別的是，民國111年11月11日總共有7個「1」，臉書「臺北波麗士」在雙11當天曬出一張交警騎乘重機的帥照，照片中的女警外貌亮麗，穿上制服騎乘重機上，格外亮眼，當天也剛好是女警生日。貼文一出，立即狂吸上萬網友前來朝聖，許多網友紛紛留言祝福女警。

「臺北波麗士」於11月11日當天曬出女警騎乘重機的帥照，在內文寫下，「今天是111年11月11日，這個獨一無二的特別日子獻給一直努力的每一個你。一生一世一往直前，一心一意始終如一」。而照片中的女警外貌亮麗，讓人眼睛為之一亮，小編還在留言區透露，「照片中英姿颯爽的交警波麗士，1111也是她的生日喔，Happy Birthday！」

女警帥氣模樣引起網友討論，也紛紛留言祝福女警的生日，「辛苦了美女警察，生日快樂」、「生日快樂，美麗帥氣的波麗士」、「真是個溫暖的粉專！台灣的警察是全球各國警界中的翹楚，既專業又勇敢且多才，我以台灣警察為榮」，還有不少網友敲碗想知道正妹女警的IG。根據《自由時報》報導，正妹女交警本名叫蔡羽真，於台北市警察局交通大隊松山分隊任職中，而對於網友好奇的私生活和感情，蔡羽真害羞回應「不方便透露」，本人相當低調。