美國26歲的巨乳網紅妮基塔卓甘（Nikita Dragun）在網上擁有大票粉絲，近日因在旅館裸體戲水、大聲喧嘩和襲警被當地警方逮捕，由於妮基塔是名跨性別者，她的經紀人指控警方將她關入男子牢房中，這項安排讓妮基塔和其經紀人相當不滿，控訴「警方根本存心等著災難降臨」。

綜合外媒報導，26歲的妮基塔出生於比利時，她有越南和墨西哥的血統，曾在美國就讀高中，十幾歲時她就大膽出櫃，擁有火辣身材和精緻面孔的她，以美妝影片受到大眾關注，在Instagram超過900萬粉絲追蹤，人氣相當旺。近日妮基塔因涉嫌襲警被捕，據稱她在一家豪華酒店裸體走動，在泳池區引起騷動，不但大聲喧嘩，還拿著已打開的水瓶揮舞，導致她因襲警入獄。

妮基塔在法庭上透露自己被關押在男性牢房，與許多男犯人一同關押，她繳納了5000元美金（約15萬台幣）後被保釋，她的經紀人凱索揚（Jack Ketsoyan）抗議妮基塔的法定性別是女性，警方卻將她關入男子監獄，導致她處於危險之中，控警方「根本存心等著災難降臨」。不過警方聲稱他們將妮基塔安排在單人牢房，從未將她安排在男子牢房中。

just seen that Nikita Dragun is being kept in a mans prison, this is so fucking inhumane and the fact the news isn’t covering it is just even worse.



I’m not a fan of Nikita but this is a violation of human rights and her safety, they’ve even misgendered in her in the report. pic.twitter.com/qJo2SmJFhX — Samantha (@itssamanthaaaa_) November 9, 2022

據NBC新聞2020年的調查，美國大多數跨性別者被關押的牢房大多是基於出生的生理性別，而不是心理認同性別；今年妮基塔才宣布自己被診斷有躁鬱症，面對大眾關心經紀人表示妮基塔會在安全的環境解決心理健康問題，感謝這段時間對她的愛與支持。