距離投票日倒數計時！台中市議員楊典忠13日與市長候選人蔡其昌成立聯合競選總部時，細數過去四年海線重大建設一再流標或延宕，抨擊市府只顧市區、忘記海線！把海線看成三等公民，呼籲市長換「有行動力」的來做。台中市政府強調，海線一直都是台中市重要發展區域之一，重大建設陸續開工或完工。

楊典忠指出，過去台中市長都是由市區的市長或立委擔任，因不了解海線民眾殷切期望，才讓海線重大建設一再落後；市長不了解海線民眾到市區塞車一個小時的痛苦，所以捷運藍線、鐵路雙軌化建設她不重視，市長不重視海線觀光，所以海生館建設、台中港鐵路支線才會遙遙無期。

楊典忠說，清水國民運動中心是在林佳龍市長任內決定的，盧市長4年到今年初才開工，目前進度只有3.8％，只有不重視海線建設的市長，才會讓海線建設一拖再拖，市長不了解海線河川汙染嚴重，生活廢水工廠汙水都流入大排，所以海線汙水下水道4年0進度。

市府指出，市長盧秀燕過去3年多來，在海線持續推動各項重大建設已陸續開工或完工，如台中海洋生態館工程順利開工趕辦施工中，以明年底營運為目標持續努力；清水國民暨兒童運動中心今年初已開工，預計2024年完工；海線第一座社會住宅「梧棲三民好宅」也完成，市府將滾動檢討社宅興辦戶量。

交通局長葉昭甫表示，市府持續推動山海環線計畫，內容包含山線高架延伸烏日、海線雙軌暨部分高架化及甲后線；其中海線規畫大甲、清水、沙鹿共3座高架化車站，沙鹿車站以南至追分車站則採平面雙軌化。機場捷運市府配合中央審查程序，積極爭取可行性研究儘速核定。