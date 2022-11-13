國民黨黨中央12日晚間於新北市板橋主辦「六都聯合造勢晚會」，新北市長侯友宜以「最強母雞」之姿，領軍展現氣勢。而且從多項民調顯示，侯友宜都以懸殊差距大勝民進黨林佳龍。資深媒體人韋安斷言，侯友宜必將大贏！

韋安今(13日)在臉書貼出侯友宜在「六都聯合造勢晚會」的一張照片並斷言，侯友宜必將大贏！他重新定義選舉政治，不再是你死我活的政治攻防，去證明對手的無能和仇恨值。而是要以行動（政績），來激起人民對未來的渴望。投票不再是恐懼和報復，而是過程快樂地追求希望。侯友宜帶來的改變，讓他和市民們結伴向前，而他的對手反而停滯不前，所以他必將大贏。

韋安接著也在臉書貼文表示，侯友宜不僅是「硬漢英雄」，也是與基層血脈相通的「愛民」庶人。侯友宜長期以來，之所以被民眾視為「英雄」，並非只是他靠著大膽和英勇，打擊最兇惡的壞人，有著鏟奸除惡的功績。而是他能與底層民眾密切相連，和基層人民血脈相通。

韋安指出，侯友宜是有著和台灣大多數人一樣的出身背景，在基層一步步做起的人，才能了解人民真實的痛苦和困境。侯友宜的父親身體力行，傳授給他的家訓，就是「認真、樸實、打拚、自律」，也時刻提醒他為人處世之道，並以一生勞苦的父親為榜樣。侯友宜從來也不會高高在上，以為是在幫助、照顧別人，而是把普通百姓，都當成自己兄弟、姐妹。願意團結他們，帶領他們，鼓勵他們一起努力，共同苦拚和改變。