選戰倒數13天，民進黨新北市長候選人林佳龍今(13)日下午再訪新北市泰山，出席新北市議員候選人李宇翔的泰山聯合競總成立大會，大力推薦同為雲林子弟的李宇翔，希望能拉抬他現在較危險的選情；李宇翔強調，目前有民調顯示自己會變成落選頭，希望支持者能全力搶救。

林佳龍致詞時除感謝鄉親的支持，也提到自己和李宇翔都是雲林子弟，而新北市有很多中南部來到這裡打拚的朋友，這幾天自己和李宇翔在車隊掃街時，也看到很多五股、泰山的朋友衝出來打招呼，希望最後13天請大家要把熱情拿出來，把氣勢造出來。

林佳龍表示，新北市在許多評比都六都吊車尾，是因為侯友宜做了十二年，彈性疲乏後繼無力，且又想選總統，無心又無力；他也細數都更、社宅，盤點產業用地等政策，強調自己當選後一定會做滿四年。

今天除了林佳龍出席力挺外，戰區負責人呂孫綾、立法委員賴品妤、林佳龍競辦發言人何博文，以及多位在地里長前來站台，但近期有民調指出，李宇翔在五泰林選區是落選頭，選情相當兇險。

李宇翔強調，大家可能覺得新人比較容易當選，但實際上並不是這樣，因為自己的主要競爭對手都是現任議員，都已經在地經營至少10年以上，無論組織、人脈還是資源都遠遠不如，希望選民能全力支持搶救選情。