在外租屋許多眉角都要注意，爭議案件更是從未停過。一名網友抱怨，自己租屋合約期滿要退租，被房東以房間味道很臭為由，要求收取2萬異味清除費，讓他認為完全不合理，PO文後也引發兩派網友論戰。

原PO在臉書《爆料公社》PO文表示，自己即將退租，與房東對帳、點交，透過截圖的明細可以看到，原PO押金為2萬200元，房東對帳時，列了數筆清潔維修費，包括窗簾4000元、床墊5400元、紗窗1200元、冷氣3500元、洗衣機2500元、最後一個月電費773原與異味清除費2萬元，相加減後，原PO不但拿不回訂金，反而還要多付房東1.7萬元。

原PO看到2萬元的異味清除費後，大喊根本不合哩，表示不會認這筆款項，但房東則反擊，其他房客都沒問題，就原PO的房間味道很臭，而且是相當誇張的那種。房東也表示，若覺得2萬元太貴，原PO可以自行去外面尋找報價，找到更低的也沒問題。

原PO表示，唯一想到的可能原因，就是自己有養貓，因此會有味道，但這間是寵物套房，養寵物並無違規，自認味道也不重，才會認為房東作法不合理，詢問大家該怎麼辦。

文章PO光後引發兩極化看法，有一半網友支持原PO：「房東太誇張了」、「根本坐地起價」、「你房東名字叫淑晶？」、「換作是我也會覺得被敲竹槓啊」、「房東吃像真難看」、「不用懷疑，完全不合理」、「他是用寵物套房名義出租，就算養動物有味道也不該這樣收錢」、「看你好欺負吧，有些房東專挑老實人下手」、「直接提告了，沒一項合理的」。

另一派網友則認為：「養寵物真的很臭啊，飼主通常自己都不自知」、「養寵物味道超重，如果你還放任大小便又沒清理，就GG了」、「感覺就是你有問題，不然為何其他房客都沒碰到」、「貓尿超級臭的，如果沒時常清貓砂真的不行」，對此原PO則表示，自己兩天清一次貓砂，兩周更換一次，應該沒什麼問題。