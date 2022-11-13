隨著改裝技術日漸精進，許多熱愛玩車的駕駛都具備改車的能力，但也衍生不少噪音等問題，有時更影響到原鄉部落的生活品質，為此，屏東里港警分局即日起將不定時、不定點在通往三地門鄉、霧臺鄉的台24線路段加強取締超速、改裝車，當中違規改裝最高可罰3萬。

里港警分局指出，近來有駕駛人不當改裝引擎、排氣管或裝置高音量喇叭，讓噪音車成為馬路上新興公害，為此，分局將不定期、不定點在通往三地門鄉、霧臺鄉的台24線路段，會同環保局實施噪音、車輛排氣稽查，同時也與監理站共同針對車輛改裝等項目做稽查，展現執法決心。

環保局表示，違規改裝車首次挨罰900到1800元，而為遏止噪音車輛經查驗合格後又再度改裝導致擾寧行為，不論攔檢或通知到檢車輛，只要是由環保局檢驗合格的又改裝排氣管，無須再經檢測噪音，即依噪音管制法第8條規定開罰3000元以上、3萬以下罰鍰，呼籲車主或駕駛人勿心存僥倖，以免受罰。

警方強調，台24線沿線進出三地門鄉及霧臺鄉各部落路段，都有設置速限30公里的警示標誌，行經時務必遵守速限規定以免受罰。