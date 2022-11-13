國民黨桃園市長候選人張善政《桃園善好逗陣行》晚間行程來到八德區興仁夜市，談及民進黨北北基桃市長候選人共同推出1200月票方案，張善政提這2點讓人覺得是選舉前大撒幣。（陳夢茹攝）

國民黨桃園市長候選人張善政《桃園善好逗陣行》晚間行程來到八德區興仁夜市，被問及民進黨北北基桃市長候選人共同推出1200月票方案，遭外界質疑中央恐要補助35億，政見挨批是選前大撒幣，對此張善政表示，民進黨執政8年從未提過該政策、現在提出後卻說要選舉後才做，這2點加起來才會讓人感覺是選舉前大撒幣。

張善政說，民進黨提出1200月票政策並說中央會補助35億，第1點，如果民進黨認為這個政策能對民眾通勤有幫助的話，為什麼過去8年都沒有提過？第2點，如果這真的是能照顧民眾的好政策，民進黨是執政黨，現在就可以馬上做了，為什麼現在提出來卻說要選舉以後才要做？這2個問題他們沒有回答，只說要中央補助35億，讓人家的感覺就是選舉前的大撒幣。

張善政指出，在自己端出1280政見後，外面迴響都非常正面，的確覺得有抓到民眾的需求，政見沒有什麼抄襲不抄襲的，若他們要綁架我們的政見，我們也都非常歡迎，只是他們的財務沒有規畫好，才會讓人家覺得很失望。而今天國民黨副主席連勝文陪同一起掃街，可顯示國民黨非常團結、非常到位、非常貼近民眾基層。

連勝文則說，很高興又回到八德，之前來過八德很多次，看到張善政一路上受到很多民眾的歡迎，讓我們就更有信心了，這代表我們是穩定的在向勝利邁進，給了我們很大的鼓舞。