萬華一年一度的「艋舺青山祭」，將於11月15日熱鬧登場。無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示，國門重啟，萬華準備跳得比誰都更高。請市民朋友多來萬華走走，感受在地的生命力與信仰的凝聚。

黃珊珊今(13日)在臉書粉專貼文表示，心存善念，盡力而為。在擔任副市長期間，她有三分之二的時間都在與萬華並肩作戰。這是艋舺最辛苦的3年，如今他們告別陰霾，在此謝天，今年的艋舺青山祭，意義格外深遠。

​黃珊珊接著表示，曾經在這裡雙手合十的每一位市民，有人生意斷炊、有人不幸染疫，更有人走過生離死別。面對無常，市府團隊、防疫人員拚盡全力，他們只希望每天的努力，能成為疫災的及時雨，每次來到這裡，他都會向靈安尊王祈求，萬華能早日度過難關。

​​黃珊珊強調，走到現在，國門重啟，萬華準備跳得比誰都更高！在今天，感謝所有萬華人的團結一心，守護了台北，進而守護了全台灣。青山祭這4天，請市民朋友多來萬華走走，感受在地的生命力與信仰的凝聚。他們相信，每天堅持做對的事情，只要全力投入，上天就會安排最好的出路。心存善念，盡力而為，他們會持續前進！