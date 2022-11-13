美國總統拜登周日在金邊與日本及韓國領導人會晤，商討北韓核武問題，明天「拜習會」也將登場。外交部今晚表示，台灣將持續密切關注北韓各種挑釁行為，以及對區域情勢可能產生的衝擊。我方也將持續就美中高層互動情形與美方保持密切聯繫，隨時掌握。

東盟峰會的最後一日，北韓多次發射導彈並揚言進行核試驗，拜登周日午後在金邊與日本首相岸田文雄及韓國總統尹錫悅會晤，針對北韓核武問題進行磋商。

對此，外交部副發言人蕭光偉表示，自今年1月起，北韓已進行超過30次飛彈試射，也藉由公布「核武力政策法」，刻意強調其在特定條件下可率先動用核武，加上北韓恢復核試爆的準備工作已接近就緒，以及接連砲擊與派遣戰機從事武力威嚇等情，均使韓半島情勢更趨緊張。

他說，外交部對北韓無視聯合國安全理事會禁令，頻頻試射各式導彈及進行武力恫嚇，破壞區域和平穩定的行徑，表達高度關切與嚴正譴責。對於外交部今年度在北韓屢次試射飛彈後即時發表譴責，韓國駐台代表部也表示高度感謝。

外交部強調，台灣將持續密切關注北韓各種挑釁行為，以及對區域情勢可能產生的衝擊。我國政府肯定美國、日本、韓國等區域國家對促進韓半島和平、繁榮及無核化的相關努力，樂願與理念相近國家合作，遏止威權主義的擴張侵略，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的自由開放與穩定繁榮。

至於「拜習會」可能討論到台灣問題，蕭光偉指出，針對台海安全情勢，美方近期已多次重申其對中方挑釁的堅決反對及對台灣安全之重視與承諾；外交部一向密切關注美中高層互動情形，目前台美之間互信良好，溝通管道至為暢通，我方將持續就美中高層互動情形與美方保持密切聯繫，隨時掌握。