選戰進入倒數階段，各陣營精銳盡出拚力拉抬自家候選人選情。金門政壇今(13日)天也熱鬧滾滾，不僅前高雄市長韓國瑜旋風抵金快閃為國民黨縣長候選人楊鎮浯拉票造勢，台灣民眾黨秘書長謝立功也跨海來金為該黨在金門唯一提名的縣議員候選人周曉芸輔選站台，力拼藍天之下也有白雲。

謝立功今天在民眾黨金門黨部主委王建順與議員候選人周曉芸的陪同下，一同前往金城東門代天府與傳統市場進行地毯式的掃街拜票，雖然民眾黨在金門屬新興政黨，黨員相對較少，不過在掃街途中也湧現了不少支持者沿路高喊「加油」與「凍蒜」，爭相與「美女刺客」周曉芸合照，展現「金門曉姐姐」的超人氣。

謝立功說，每一次來金門都愈發感受到金門人的熱情，也感受到民眾黨在金門的日漸茁壯，金門這股白色力量主要歸功於民眾黨務實的理念，並要求全部候選人恪守不買票、不賄選的原則，要找對的人、做對的事。

下午，謝立功也在民眾黨金門黨部與金大學生齊聚交流，討論關於18歲公民權等相關議題。謝立功希望大家都能支持讓這項提案通過，期使青年朋友能獲得更多的參政機會，注入新的力量來改變社會。