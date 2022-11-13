高雄市長陳其邁13日陪同鄭運鵬車隊掃街，民眾夾道歡迎。(蔡依珍攝)

高雄市長陳其邁13日陪同鄭運鵬車隊掃街，民眾夾道歡迎。(蔡依珍攝)

高雄市長陳其邁13日陪同鄭運鵬車隊掃街，民眾夾道歡迎。(蔡依珍攝)

高雄市長陳其邁13日陪同鄭運鵬車隊掃街，民眾夾道歡迎。(蔡依珍攝)

高雄市長陳其邁13日2度到桃園幫同黨的桃園市長候選人鄭運鵬站台，他說鄭運鵬在立院展現柔軟身段、協調不同黨派意見，不簡單且有創意，拜託大家選對人，別讓鄭文燦的建設或施政中斷，他也笑說「高雄市是不講武德的」，以後會互相競爭，2人也同秀18歲嫩照，陳笑鄭「賴皮」，照片太帥。

陳其邁說，選情非常接近，但是11月26日是非常關鍵的時刻，鄭運鵬不只是好的幹事長，尤其前瞻預算的時候，他展現柔軟身段，能夠協調不同黨派的意見，非常不簡單。

陳其邁說，鄭文燦讓大家所稱道的是這8年的建設，讓桃園脫胎換骨，相信鄭運鵬會延續文燦的建設，更重要的是，鄭運鵬非常有創意，桃園需要一個新的好市長，貼近年輕人就業、托育、教育等需求，能夠跟桃園市民一起打拚，帶領大家，拜託大家選對人很重要，不要在11月26日的時候讓文燦的建設或是施政中斷，包括航空城、亞洲矽谷，都關係到桃園未來整體發展。

「好的幹事長會是好市長！」陳其邁說，相信鄭運鵬不分黨派的協調能力，會延續鄭文燦過去在桃園能夠獲得不分藍綠的支持，一定會是一個好市長，相信鄭運鵬會很謙虛、更努力地扮演新的角色，特別來幫他加油，爭取桃園鄉親共同支持。

鄭運鵬也感謝陳其邁，自己都在拚連任，還從高雄到桃園第二次來協助，讚陳是幹事長的前輩，更是未來直轄市長的前輩，希望未來桃園和高雄是正面互相競爭的兩個直轄市，即使同黨執政，我們也要比成績，強調高雄4年前選錯人，讓陳其邁必須2年拚4年，桃園不需要重演高雄4年前那場沒有意義的惡夢，「我們正在進步，不需要走回頭路！」

鄭運鵬也提到，未來桃園有很多需要跟高雄經驗學習的地方，像是台積電要在高雄設廠，未來台積電先進製程來到桃園，桃園也要學習化不可能為可能，用最有效率的方式，讓台積電進駐到桃園來，這也是高雄的強項。

陳其邁和鄭運鵬也拿出18歲的照片，宣傳18歲公民權，陳也笑鄭「賴皮」，照片太帥，他也提到以後會跟鄭運鵬有競爭，「我們高雄市是不講武德的！」未來有很多的大型活動，來桃園也要順便推銷一下高雄，鄭運鵬則笑回，會努力留住所有機會，和高雄一起正面競爭。