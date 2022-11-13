英國國防部正在研究的雷射武器，有一個相當威猛的名字「龍焰」(DragonFire) ，剛剛完成了進階威力測試，成功燒融材質類似船舶外板與飛機蒙皮的金屬目標，使得雷射武器的實用化，又近了一步。

即時防衛新聞(BreakingDefense)報導，英國國防科學技術實驗室 (Defence Science and Technology Laboratory,Dstl) 宣布，在10月28日的高能雷射器 (HEL)測試，達成了預期的效果。

「龍焰」功率為5萬瓦，在實驗其間照射2.1 英哩(3.37公里)種範圍內的各種不同材料的標靶，即使面臨大雨也繼續實驗，在雨中，雷射的威力並沒有出現明顯的衰減，這非常重要。

DragonFire | Next Generation Laser | Dstl

媒體還觀察到「龍焰」 擊落了各種4旋翼無人機，此外還燒穿了模擬飛機蒙皮，和船體的各種金屬材料，證實雷射可以擊毀空中的金屬目標，比如砲彈、飛彈，或是飛機。

「龍焰」從 2021年 12月開始測試，當時重點是指向和跟踪，之後持續升級雷射功率。參與研發的班‧麥迪森(Ben Maddison)說：「雷射武器可能為英軍防衛各種威脅的新能力，光速攔截是沒有時間差的。」

之後的工作很可能將龍焰安裝到皇家海軍 23 型驅逐艦，以及安裝在英國陸軍獵狼犬戰場巡邏車( Wolfhound armored vehicle)上，做為反無人機的武器。